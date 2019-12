Una star di Game of Thrones si è messa a dieta solo per girare una scena... mai filmata

A volte gli attori devono compiere dei sacrifici per il bene dello show, come accaduto a Rory McCann, che per girare una particolare scena dell'ottava stagione di Game of Thrones, ha dovuto rinunciare a ogni tipo di indulgenza. Peccato che poi non sia servito a granchè...

Ok, per essere più precisi, la scena è stata girata, ma la dieta non è stata poi così fondamentale.

È quello che racconta il cast dello show durante un panel registrato in occasione dell'uscita del cofanetto Blu-Ray dell'ottava stagione di Game of Thrones.

"C'era questa scena [in The Long Night] in cui Il Mastino veniva morso da un estraneo, e Arya si offre di bruciare via la carne marcia per farlo stare meglio" ha raccontato Maisie Williams "Nella sceneggiatura c'era scritto che Il Mastino era a petto nudo, perciò Rory ha iniziato a seuire questa dieta folle... Ha smesso di bere, e quelli che conoscono Rory sanno quanto questo significhi, e ha smesso di fumare, ed era davvero di cattivo umore perché si stava nutrendo solo di uova sode e pollo".

Tuttavia, alla fine..."Ma la cosa più bella, e davvero divertente, è stato quando è arrivato il momento di girare la scena. Hanno dato un'occhiata al tempo, e hanno detto 'Sapete che c'è, fa davvero freddo. Non avrebbe senso che ti togliessi la maglia, perciò dovresti tenerla" ricorda Maisie.

"E non ho mai più messo piede in una palestra da quel giorno. Al diavolo!" afferma McCan.

E come raccontano i due attori, Rory ha concluso la giornata recuperando tutto l'acohol che non aveva bevuto in quel periodo.

"Credo che si sia aperto una birra direttamente sul set!" conclude la Williams.

Qui potete leggere la nostra recensione de La Lunga Notte, il terzo episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones, di cui si parla nel pezzo.