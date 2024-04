Una star di Game of Thrones ha fatto a sorpresa il sequel di un horror cult degli anni 90

Dopo che Nikolaj Coster-Waldau ha approvato il finale del suo personaggio in Game of Thrones, l’attore è pronto a ritornare sul grande schermo con il sequel di un film horror cult degli anni 90.

La star del Trono di Spade sarà difatti protagonista in Nightwatch: Demons Are Forever. Questa la sinossi della pellicola: “Determinata a indagare su cosa sia successo esattamente ai suoi genitori, Emma rintraccia e affronta Wörmer, solo per risvegliare involontariamente la sua sete di sangue e accendere una violenta vendetta su tutti coloro che hanno segnato il suo destino anni prima". Il sequel è stato scritto e diretto da Ole Bornedal. Nel cast, oltre al già menzionato Coster-Waldau, anche Fanny Bornedal e Alex Høgh Andersen. La pellicola arriverà in streaming sulla piattaforma “Shudder” negli Stati Uniti, mentre non ci sono ancora informazioni per il mercato italiano.

Nightwatch: Demons Are Forever riprende la storia del film cult Nightwatch (1994), che “ruota attorno a Martin, uno studente di legge che inizia a lavorare come guardiano notturno presso l'Istituto di Medicina Legale. Ma le cose iniziano ad andare male quando una serie di omicidi in città è seguita da fatti inspiegabili che accadono nel reparto di medicina dove Martin lavora.”

Nel frattempo, Nikolaj Coster-Waldau interpreterà Gugliemo I d’Inghilterra in una nuova serie tv.

