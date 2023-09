Una star di Gen V ha chiesto uno strano consiglio al protagonista di The Boys

Dopo aver compreso la timeline ufficiale di Gen V, l'attesa per l'arrivo della prima serie spin-off in live-action di The Boys è aumentata considerevolmente, se pensiamo anche che questa storia servirà a spianare la strada anche alla quarta stagione della serie principale, in arrivo probabilmente nel 2024. Non sono mancati i consigli delle star.

Come The Boys, anche Gen V sarà brutale e sanguinosa, cosa che ha spinto la star Lizze Broadway, che interpreta Emma Shaw nella prossima serie, a chiedere al protagonista di The Boys, Jack Quaid, un consiglio molto specifico: come togliere il sangue finto. E come si è scoperto, Quaid aveva un rimedio collaudato.

"Mi sono chiesta: 'Come si toglie il sangue?'", Broadway ha raccontato a Entertainment Weekly. "E lui: 'La schiuma da barba e il sapone Dawn saranno i tuoi migliori amici'. La schiuma da barba è l'unica cosa che lo toglie!".

In Gen V, gli aspiranti eroi devono mettere alla prova i loro limiti fisici e morali mentre competono per l'ambitissimo primo posto della Godolkin University. Quando gli oscuri segreti dell'università vengono alla luce, gli studenti devono fare i conti con il tipo di eroi che diventeranno. Il cast della serie comprende anche Lizze Broadway, Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann e Shelley Conn. Date un'occhiata al nuovo trailer di Gen V, qualora lo aveste perso.

"In generale, se stai realizzando una cosa vietata ai minori, ti lasciano fare quello che cavolo vuoi, a meno che non ci sia qualche problema legale con cui pensano che tu possa scontrarti", aveva spiegato il produttore Seth Rogen in un'intervista. "Con The Boys, forse è necessaria una telefonata di cinque minuti in più, in cui ti chiedono: 'Davvero?', e tu: 'Davvero'. Ci sono altre cose per le quali si fanno ore di telefonate e che sono molto meno interessanti di queste".

I primi tre episodi di Gen V debutteranno su Prime Video il 29 settembre prossimo, dopodiché la programmazione proseguirà a cadenza settimanale, un episodio alla volta.