Le star di Gotham non appariranno nei rispettivi ruoli nei film DC

Alla Dragon Con di Atlanta, alcuni membri del cast di Gotham avrebbero spiegato ai fan perché non è probabile una loro apparizione nelle pellicole targate DC.

David Mazouz (Bruce Wayne), Sean Pertwee (Alfred Pennyworth), Maggie Geha (Ivy Pepper), Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot/Pinguino), e Donal Logue (Harvey Bullock) erano tra gli ospiti in programma alla convention americana, e durante un panel, hanno risposto con un sonoro "No" alla domanda di un fan che ha loro chiesto se erano stati approcciati dalla DC riguardo a un'eventuale apparizione nei film della DC.

Logue ha infatti affermato: "Non ancora, ma credo davvero che vogliano davvero, in un modo o nell'altro, mantenere separati l'universo televisivo e quello cinematografico. E li comprendo" spiega l'attore "Se chiedono a Joaquin Phoenix di fare qualcosa, non andranno a chiedere a Cameron Monaghan di fare un provino [per quel ruolo]. Sono due cose totalmente separate. E forse è meglio così. Mi piace che abbiamo il nostro personale angolo di mondo".

E a proposito di Joaquin Phoenix, il suo Joker, che ha vinto il Leone d'Oro come Miglior Film alla Mostra del Cinema di Venezia (e di cui qui potete leggere la nostra recensione), si prospetta già un incredibile successo per Warner Bros. e DC, proiettando il film direttamente agli Oscar.

Nel frattempo, sarebbero trapelati online alcuni dettagli sulla trama dell'atteso Batman di Matt Reeves, che arriverà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021.

Ma fino ad allora, chissà cosa accadrà nell'universo dei supereroi (e dei villain) DC...