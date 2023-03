Jeremy Renner di Hawkeye potrebbe abbandonare la carriera da attore dopo l'incidente

Jeremy Renner, interprete di Occhio di Falco in Captain America: Civil War, Avengers: Endgame, Hawkeye e molti altri prodotti del Marvel Cinematic Universe, ha espresso la possibilità di abbandonare la sua carriera di attore dopo il brutto infortunio subìto all'inizio del 2023.

Il giorno di Capodanno, infatti, l'attore ha quasi perso la vita in un incidente con un aratro nel tentativo di salvare il nipote, con tutto il lento, difficoltoso recupero che ne deriva: le ossa rotte sono state più di 30, e in molti presuppongono che attualmente l'attore non riesca ancora a camminare. Secondo un insider che ha trascorso del tempo insieme a Renner, "sebbene ami ancora recitare, Hollywood non è più una priorità per lui".

Ha inoltre aggiunto: "Jeremy crede di essere sopravvissuto all'incidente per usare la sua posizione al fine di generare un cambiamento significativo nel mondo. È molto orgoglioso del lavoro che ha svolto, ma la situazione nel suo complesso gli ha dimostrato che potrebbe fare davvero molto di più per aiutare gli altri". In tal senso si colloca RennerVations, lo show Disney Plus con Jeremy Renner che si concentrerà sul suo impegno nei confronti delle comunità più bisognose.

Classe '71, Jeremy Lee Renner ha partecipato a svariati prodotti cinematografici (La scuola più pazza del mondo, Arrival, I segreti di Wind River) e televisivi (Angel, CSI - Scena del crimine e Mayor of Kingstown), con due candidature al Premio Oscar per The Hurt Locker e The Town. Gli auguriamo una pronta guarigione, a prescindere dalle decisioni riguardo il futuro. Se non l'hai ancora letta, ecco la recensione di Hawkeye, il canto di Natale di Occhio di Falco.