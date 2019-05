Le star di Hollywood hanno reazioni miste sul finale di Game of Thrones

Che lo abbiate amato od odiato, è certo che il finale di Game of Thrones sarà ricordato nei libri di storia della televisione, avendo scritto un'importantissima pagina del medium, e a quanto pare non solo i fan, ma anche molte star di Hollywood hanno avuto reazioni miste e contrastanti con il series finale della serie HBO.

Tra i tanti commenti relativi ad "A Dream of Spring Time", infatti, ce ne sono molti via social postati da star come Stephen King o Pedro Pascal, che ci hanno dato un quadro esaustivo su quanto l'episodio finale di Game of Thrones abbia diviso nettamente il pubblico, polarizzando i commenti o entusiasti o molto negativi (con un piccolo contingente di contenti ma non troppo).



Pedro Pascal, interprete de La Vipera di Dorne nella quarta stagione, ha tagliato proprio corto tweettando: "Chiudete il becco, è stato perfetto". Condividendo invece il commento di Scott Von Dovyak, il buon Stephen King ha in sostanza scritto: "Ad ogni modo, non ho alcun interesse nei prequel, ma vedrei volentieri ARYA: WEST OF WESTEROS".



La comica Kathleen Madigan pensa invece: "Ho amato il finale dei Game of Thrones. Ma c'è sempre un'altra probabilità che io sia una donna con pretese molto basiche e basse. Lunga vita al meta lupo! Lo amo". E Lamorne Morris scrive invece un posto criptico ma visibilmente contrariato: "Quindi, questo finale di Game of Thrones è stato...", lasciando in sospeso e in attesa di altre risposte.



E a voi? È piaciuto o no il series finale di Game of Thrones?