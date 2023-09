Una star di How I Met Your Mother ha guadagnato molto più dei suoi colleghi

Se pensiamo ad una delle tante sit-com che hanno segnato in qualche modo il piccolo schermo negli ultimi anni, sicuramente è impossibile non fare il nome di How I Met Your Mother. Questo perché nel periodo in cui è andata in onda le disavventure di Ted alla ricerca della sua futura sposa hanno di certo appassionato molti nel mondo.

Tutto questo ha indubbiamente portato lo spettacolo verso un successo assicurato, permettendogli così di insediarsi anche in maniera profonda all'interno della cultura pop contemporanea.

Questo ovviamente non sarebbe stato possibile se la produzione non avesse potuto avvalersi di un cast così tanto affiatato, basti pensare a Cobie Smulders, la quale poi è diventata anche parte attiva dell'universo cinematografico Marvel, oppure anche Neil Patrick Harris, che non da ultimo ha anche preso parte a Matrix: Resurrection.

Però siamo sicuri che ad una cosa non avevate mai pensato: chi tra le star di How I Met Your Mother è stato quello più pagato per partecipare alla serie? Ebbene la risposta è semplice, è proprio l'interprete dell'iconico Barney Stinson ad essersi portato a casa la somma di ben 400.000 dollari ad episodio.

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione di Una Serie di Sfortunati Eventi, serie Netflix con protagonista proprio Patrick Harris. Oltretutto, sapevate che How I Met Your Father è stata cancellata?