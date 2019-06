La star di Hunger Games Liam Hemsworth nella nuova serie targata Quibi

Lo avete visto di recente nella rom-com di Netflix Non è Romantico?, e lo avete adorato. Adesso sarà il protagonista di una serie action-thriller per la piattaforma streaming Quibi. Stiamo parlando di Liam Hemsworth, la star di Hunger Games.

Al momento privo di titolo, lo show, come recita la sinossi, "segue le vicende di un malato terminale che, per poter essere in grado di prendersi cura della moglie incinta, si unirà a un gioco dall'alto potenziale di lucro. Tutto però gli si ritorcerà contro, e l'opportunità si scoprirà essere una letale farsa che lo trasformerà nella preda di un gioco di inseguimenti".

Il più giovane dei Fratelli Hemsworth, Liam, interpreterà proprio il protagonista della serie, che dovrebbe debuttare in concomitanza con il lancio del servizio streaming, ovvero il 6 aprile 2020.

Ideato dal co-fondatore della Dreamworks Jeffrey Katzenberg con l'intenzione di rappresentare un'alternativa a Netflix e soci per i dispositivi mobili, Quibi (dalla crasi di Quick Bites, "piccoli morsi") vedrà come suoi prodotti principali dei contenuti di breve durata, maggiormente adatti a chi potrebbe consumarli fuori casa.

Con l'arrivo di Quibi, come di altre piattaforme streaming (vedi tutte le informazioni su Disney+ e i contenuti Warner Media), si prospetta decisamente un futuro interessante per i contenuti audiovideo e la sua fruizione.