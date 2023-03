Ironheart, l'attrice avvisa che Riri sarà 'drasticamente diversa' rispetto a Black Panther

Dominique Thorne ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe con Black Panther: Wakanda Forever, interpretando la giovane inventrice di 19 anni Riri Williams; in una recente intervista, però, l'attrice ha dichiarato che il suo ruolo in Ironheart (serie in arrivo su Disney Plus nel 2023) sarà sensibilmente diverso da quello nel film di Ryan Coogler.

"Ero consapevole che la presentazione di Riri in Wakanda Forever potesse essere drasticamente diversa da quella in Iron Heart" ha annunciato in un lungometraggio per Teen Vogue, per poi esprimere tutta la vicinanza emotiva nei confronti del suo personaggio. Se desiderate approfondire l'argomento, ecco come Black Panther Wakanda Forever ha gettato le basi per la serie Ironheart.

Classe '97, la giovane attrice ha alte due pellicole alle spalle: Se la strada potesse parlare (adattamento dell'omonimo romanzo di James Baldwin) e Judas and the Black Messiah (basato sugli avvenimenti reali che ruotano intorno a Fred Hampton, leader – guarda caso – delle Pantere Nere). Infine, dopo il provino di Dominique Thorne per Shuri di Black Panther, è entrata ufficialmente a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Cosa sappiamo su Ironheart? Ventitreesima serie televisiva MCU e sesto capitolo della Fase Cinque, sarà composta da sei episodi. Era il 25 luglio 2018 quando venne annunciata la serie, mentre quattro anni più tardi, in occasione del Comic-Con 2022 di San Diego, Kevin Feige ha annunciato che la serie sarebbe stata presentata in anteprima nell'autunno 2023 – nonostante la finestra di uscita sia provvisoria. Anche il cast è da confermare, nonostante la certezza di rivedere Dominique Thorne nei panni di Riri Williams/Ironheart e Anthony Ramos in quelli di Parker Robbins/Hood.