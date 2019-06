La star di Jessica Jones Eka Darville e le sue impressioni sulla terza stagione

L'acclamato show Jessica Jones sta per giungere al termine con la sua ultima stagione in onda il 14 giugno 2019. Eka Darville, nel ruolo di Malcolm Ducasse, racconta le sue impressioni sul terzo capitolo della serie, e soprattutto sull'arco narrativo del suo personaggio.

Durante un'intervista su Comicbook, l'attore Ekra Darville ha parlato molto del suo personaggio e del suo arco di trasformazione. Considerando la seconda stagione si può dire che Malcom abbia già avuto un percorso di crescita ed evoluzione, da tossicodipendente ad investigatore spietato, processo che l'ha portato a rinunciare ad alcune cose, tra cui il suo rapporto con Jessica. "La separazione lo influenzerà in modo enorme durante la terza stagione" dichiara Eka Darville, "lavora a tempo pieno a fianco di Jeri Hogart, compiendo azioni e lavorando in modo a volte immorale e non completamente etico, ma credo che tutto ciò fosse una sorta di percorso naturale, obbligato" continua l'attore "volevamo vedere fino a dove fosse disposto ad arrivare per ottenere il rispetto che merita: il suo passato e i suoi problemi con la dipendenza non si possono chiudere in un cassetto e poi buttarne la chiave, è qualcosa di molto più profondo che lascia un segno nelle persone, quindi anche in Malcom".

Avvicinandosi alla fine della serie, ci si avvicina anche alla conclusione, positiva o meno, di rapporti e relazioni all'interno dello show, come quella tra Malcolm e Trish, tra Malcom e Jessica, e tutti i fan sono curiosi di vedere che cosa ha in serbo l'ultimo capitolo riguardo a queste sotto-trame. "Beh Jessica è come una famiglia per Malcom e credo che i fan saranno molto contenti di come si risolveranno le situazioni alla fine della terza stagione" afferma Darville "e per quanto riguarda Trish, ho la sensazione che la relazione tra loro due sia incredibilmente complessa e abbia attraversato diversi ostacoli, ma adesso condividono un grado differente di intimità e intesa. Sono grato a Malcom per tutto ciò che è stato capace di darmi e per le emozioni che mi ha regalato, e lo sono infinitamente a tutta la troupe e al cast per aver preso parte a questo viaggio, ne sono davvero orgoglioso" ha poi concluso.