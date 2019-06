Star di Legends of Tomorrow spiega perché il cast non sarà presente al San Diego Comic-Con

Dopo aver saputo che i protagonisti di Legends of Tomorrow saranno gli unici personaggi dell'Arrowverse a non partecipare al San Diego Comic-Con, i fan della serie targata The CW hanno iniziato a riempire di domande gli account Twitter degli attori principali. Ecco la risposta data da Tala Ashe, interprete di Zari Tomaz.

Alla domanda dell'utente @caitylotzarmy l'attrice ha affermato come la loro assenza dall'evento che si terrà il 18 luglio nella cittadina americana, sia completamente in linea con lo spirito dei personaggi che interpretano nella serie!

Nonostante queste risposta ironica sono molti gli appassionati che pensano che la serie con protagoniste le Leggende della DC Comics sia l'anello debole tra i programmi del canale The CW, come dimostra anche la loro assenza dall'evento crossover Elseworlds.

Per chi non lo sapesse Legends of Tomorrow ha come protagonisti un'eterogenea banda di eroi, il cui scopo è quello di saltare da timeline all'altra per salvare l'universo noto ai fan con il nome di Arrowverse.

