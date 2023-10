Una star di Loki è stata accusata di razzismo: cos'è successo?

Potreste non conoscere Tara Strong per il suo volto, ma è molto probabile che abbiate sentito la sua voce. L'attrice ha doppiato personaggi classici come nelle Superchicche e in Rugrats, ed è appena tornata a doppiare Miss Minutes nella Stagione 2 di Loki. Attualmente è stata accusata di razzismo per la guerra in Israele. Vi spieghiamo perché.

Il movimento militante chiamato Hamas ha lanciato un attacco totale contro Israele il 7 ottobre, uccidendo centinaia di persone, rapendo cittadini e costringendo Israele a una guerra su larga scala. Il gruppo governa la Striscia di Gaza, che ospita più di due milioni di persone.

Il conflitto è in corso dal 1948, quando è stato creato lo Stato di Israele, e da allora ha avuto varie incarnazioni. L'ultimo capitolo del conflitto è stato uno dei più letali e dall'inizio di sabato sono state uccise più di 1.100 persone, secondo quanto riportato da NDTV. Oltre al conflitto fisico, c'è il fronte dei social media e delle relazioni pubbliche, e diverse celebrità stanno usando la loro piattaforma per parlare della questione. La Strong è una di queste, e i suoi commenti l'hanno fatta finire in un mare di guai.

Tara Strong ha postato alcune considerazioni pro-Israele sulle sue pagine dei social media. In risposta, molti l'hanno accusata di razzismo. Il contraccolpo è stato rapido. Poco dopo aver pubblicato il post, Strong è stata chiamata in causa per le sue opinioni. Molti hanno criticato la sua posizione e la sua statura di personaggio pubblico, accusandola di ignorare le informazioni sul conflitto in corso tra i due Paesi.

Strong non è l'unica celebrità coinvolta nella controversia. Il collega doppiatore e star di Star Wars Mark Hamill ha subito un'analoga reazione per il suo tweet sul conflitto. Anche l'attrice Jamie Lee Curtis ha postato una foto sull'argomento, raffigurante bambini spaventati sotto attacco con la didascalia "TERRORE DAL CIELO", ma l'ha cancellata rapidamente quando qualcuno le ha fatto notare che si trattava in realtà di bambini palestinesi.

La star del reality Kylie Jenner ha condiviso un post che diceva: "Ora e sempre, siamo al fianco del popolo di Israele", ma l'ha cancellato "nel giro di un'ora" dopo le reazioni negative, secondo Page Six. Anche Gal Gadot ha postato un post di sostegno a Israele, ancora visibile sul suo profilo Instagram.