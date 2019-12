La star di Lucifer Kevin Alejandro promette un grande finale per la serie

Ancora non si sa quando la quinta stagione di Lucifer sarà pubblicata su Netflix, anche se il protagonista Tom Ellis ha anticipato che sarà in due parti. In ogni caso, Kevin Alejandro ha promesso che gli episodi finali varranno l'attesa di questi giorni.

In questi giorni, Lucifer è risultata la serie in streaming più popolare del 2019, superando addirittura un fenomeno pop come Stranger Things e dalle parole di Alejandro sembra che questa scia positiva possa continuare anche il prossimo anno.



"Quello che posso dire è che il finale sarà quello che tutti avremmo voluto vedere", ha dichiarato l'attore in un intervista concessa a Digital Spy. "È stato un viaggio incredibile, ora sedetevi, rilassatevi e abbandonatevi in questo ultimo viaggio attraverso Los Angeles in compagnia del vostro diavolo preferito".



Alejandro ha poi spiegato di aver apprezzato il passaggio dello show a Netflix, perché sviluppare stagioni più corte ha contribuito a migliorare la qualità narrativa, evitando di dilungarci o perdere il focus. "La bellezza del nostro show è che il pubblico ha l'opportunità di conoscere davvero i nostri personaggi e di prendere parte al percorso personale di ognuno di loro. Sappiamo che a prescindere dalla circostanza in cui si ritrovano i nostri personaggi, il pubblico sarà immediatamente partecipe a livello emotivo".



Le prime quattro stagioni di Lucifer sono disponibili su Netflix, mentre la quinta uscirà in due parti, composte da 8 episodi ciascuna, nel corso del 2020.