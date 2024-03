La star di Malcolm non permetterà che suo figlio ripeta la sua carriera: il motivo

La star di Malcolm Frankie Muniz ha compiuto 38 anni di recente, e in un’intervista ha rivelato che non permetterebbe mai a suo figlio di ripetere la sua carriera. Perché?

L’attore di Malcom in the middle ed ex collega di Bryan Cranston ha ripercorso la sua carriera e ha spiegato perché non permetterebbe al figlio di fare lo stesso percorso. Queste le sue parole:

“Non avrei mai permesso a mio figlio di entrare in questo settore. Non che io abbia avuto un'esperienza negativa, perché, a dire il vero, la mia esperienza è stata positiva al 100%. Ma conosco tante persone, amici che mi erano vicini, che hanno avuto esperienze incredibilmente negative. Penso che sia un mondo brutto in generale. Non mi sono mai preoccupato del rifiuto, ma c'è un sacco di rifiuto. Dico davvero che diventare un attore di successo è come vincere la lotteria perché, all'inizio, è tutto qui. Credo che la gente pensi che sia facile sfondare, ma a me piace essere onesto e dire che a Hollywood ci sono milioni di persone che ci hanno provato, magari sono attori straordinari - possono essere i migliori attori del pianeta! Ma non hanno nemmeno l'opportunità di farlo. Non è come entrare in un'altra industria, dove puoi lavorare duramente ed entrare.” Nel frattempo, Bryan Cranston si è dichiarato favorevole a una reunion di Malcolm.

