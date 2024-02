La star di Mare Fuori 4 si racconta: 'Io depressa da adolescente, ma uscirne si può'

Carmen Di Marzo racconta il suo passato di depressionee lancia un messaggio ai giovani che affrontano situazioni simili: non siete soli, affrontare il malessere è possibile. La star della serie tv Mare Fuori (qui potete scoprire quando escono gli ultimi sei episodi) ne ha parlato in un'intervista per Repubblica.

"Mi sono imbattuta nel mal di vivere durante l'età adolescenziale: ne ho sofferto tra i 15 e i 25 anni. Era per me il momento delle scelte che si rivelano determinanti per la vita, anche se poi si possono sempre rimescolare le carte. In quel momento cominci a confrontarti con il mondo esterno, e a chiederti cosa vuoi fare da grande. Il malessere mi si è palesato sotto forma di una profonda solitudine. Ed è stato il motivo che mi ha spinto a recitare" racconta Di Marzo. Per l'attrice il malessere e l'arte della recitazione sono collegati: interpretare diversi ruoli diventa un esercizio di analisi interiore, un modo per convivere con quella solitudine e cercare di comprenderla attraverso la creatività.

"Quel malessere non sparisce mai del tutto, magari si trasforma, ma resta sullo sfondo. Come una sorta di spleen, una sottile malinconia. Oggi non l'avverto più come un nemico. Mentre dai 15 ai 25 anni mi sembrava di impazzire e cercavo di canalizzarlo andando a ballare, uscendo con gli uomini...Questa sorta di sfogo effimero non mi appagava. Invece, la recitazione mi spinge a un'analisi costante. Ora non voglio che vada via: col tempo, ho imparato che dobbiamo convivere con tutte le emozioni che ci abitano, perchè ognuna rivela una parte di noi" spiega l'attrice. Di Marzo è entrata nel cast di Mare Fuori nei panni di Gisella, una donna molto ricca della Napoli bene che diventerà un personaggio centrale di una quarta stagione che sta già facendo numeri da record. Il messaggio trasmesso da Carmen di Marzo sulla depressione è molto importante anche perchè può giungere al pubblico della serie, composto principalmente da adolescenti, con cui la stessa attrice entra in contatto durante la sua attività di insegnante di recitazione. "Io cerco di farli scendere nel loro mondo interiore dove possono trovare le risposte più importanti. Cerco di far capire loro che devono guardarsi dentro per capire bene cosa vogliono e non rimanere in superficie per paura di osare e di sbagliare" aggiunge.