La star di Mare Fuori 4 voleva un finale tragico: 'Li avrei fatti morire insieme'

Anche la quarta stagione di Mare Fuori è giunta alla sua conclusione, lasciando inevitabilmente tanto soddisfatti alcuni quanto insoddisfatti altri, tanto tra i fan quanto tra i protagonisti stessi dello show. In queste ore, ad esempio, uno dei personaggi principali della serie ha ammesso che cambierebbe qualcosa nell'ultimo episodio.

Dopo le parole di Giuseppe Pirozzi sul futuro di Mare Fuori, infatti, a concedersi per un'intervista a Fanpage è stata Ludovica Coscione: l'interprete di Teresa non ha fatto mistero del fatto che avrebbe preferito un finale (?) diverso per la storia tra il suo personaggio e l'Edoardo Conte di Matteo Paolillo.

"[Teresa] Non ha avuto un’uscita e gliela darei. Non mi aspettavo che non ci fosse l’happy ending con Edoardo. Ci ho creduto così tanto in questi quattro anni che ho pensato ‘questa è la volta buona’. Magari li avrei fatti morire insieme, oppure lei avrebbe potuto accompagnarlo a recuperare i soldi. Mi è dispiaciuto che non ci sia stato un dialogo tra loro, si sarebbero potute aprire tante strade" sono state le sue parole.

Meglio un finale tragico, insomma, di quello che Coscione ha evidentemente considerato un po' incompiuto: e voi, da che parte state? Pensate effettivamente che Teresa ed Edoardo sarebbero dovuti morire insieme o preferite che venga lasciata una piccola porta aperta alla storia tra i due? Fatecelo sapere nei commenti!

Su Romanzo criminale - La serie - 1 2 Stagione 01-02 è uno dei più venduti di oggi.