La star di 'Mare Fuori' Giuseppe Pirozzi commenta il futuro della serie

Giuseppe Pirozzi è il giovane attore che in "Mare Fuori" interpreta il personaggio di Raffaele, detto Micciarella. Nel corso di un'intervista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro della storia e del proprio personaggio nel corso della serie.

Mentre le discussioni su chi morirà in Mare Fuori 5 animano i social media, Giuseppe Pirozzi commenta l'evoluzione del proprio personaggio nel corso della quarta stagione. Pirozzi interpreta Raffaele, personaggio dalla personalità complessa, che cerca il proprio posto nel mondo nel periodo delicato dell'adolescenza. Come spiega l'attore, non si tratta di un «passaggio facile»: Micciarella deve affrontare i propri demoni in seguito a un grave incidente.

Non è solo la crescita a tormentare il personaggio di Raffaele: per quanto le sue intenzioni non fossero cattive, sottolinea Pirozzi, comunque sentiva la necessità di farsi vedere "grande" davanti agli altri personaggi e questo lo ha portato ad avere una crisi. Quello dell'adolescenza è un tema fondamentale non solo per Raffaele, ma anche nel ritorno di Mare Fuori con la quarta stagione.

Il personaggio interpretato da Giuseppe Pirozzi è sicuramente tra i più amati dai fan, cosa che l'attore stesso conferma: «Micciarella è un gran personaggio», afferma, «e semmai volessero dedicargli un capitolo a parte, mi lancerei a capofitto in questo progetto». Anche se con la quarta stagione i fan hanno salutato due importanti figure nella storia, Pirozzi è ottimista sul futuro della serie. «Credo che sarà difficile, ma non impossibile», spiega riguardo la storia principale, sottolineando che Mare Fuori può continuare senza le sue colonne portanti - senza mai dimenticarli.