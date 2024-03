Le star di Mare Fuori infastidite da una domanda sulla serie: 'È inappropriata'

Si dice spesso che uno dei rischi più grandi per un attore o un'attrice sia quello di restare ingabbiati in un personaggio interpretato agli inizi della propria carriera, rischiando di non riuscire a essere ritenuti credibili altrove: secondo Artem e Antonio Orefice, però, Mare Fuori non rappresenterà un problema in tal senso.

I due attori della popolarissima serie Rai hanno infatti partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Pechino Express, il reality al quale prenderanno parte come concorrenti, rispondendo con un certo fastidio a chi gli chiedeva quanto lo show potrebbe essere utile per scrollarsi di dosso l'etichetta di star di Mare Fuori.

"Diciamo che Mare Fuori è stato un percorso che ha fatto parte della nostra vita, che è ancora un percorso della nostra vita, di grande hype, che ha spaccato. Quel progetto è come un figlio, perché per ogni artista, ricreare una vita, fare un personaggio equivale a questo. Questa esperienza a Pechino è un'esperienza umana diversa dal cinema e dalla TV, anche se sempre in TV andiamo. Quello di Mare Fuori quindi non è un marchio. Però io la vedo una domanda un po' inappropriata" sono state le parole di Artem.

Sulla stessa lunghezza d'onda Antonio Orefice: "Diciamo che rinnegare di essere quelli di Mare Fuori mi pare una str***ata. Come se domani mattina tu sei giornalista di Fanpage e all'improvviso chiudono Fanpage, una bella tarantella. Io spero che allora lavorerai anche con altre testate e nuovi progetti, ma la tua punta resta Fanpage. Mi stai pure simpatico, è che si può fraintendere come cosa, io ti ringrazio per la domanda, ma forza Napoli". Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Mare Fuori 4.