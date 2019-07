Star di Marvel's Runaways, Kip Pardue, multato per molestie sessuali

Lo scandalo di Harvey Weinsteinte ha sconvolto il mondo del cinema e della televisione, portando alla luce le violenze subite da giovani attrici e attori da parte dei loro colleghi o produttori. Di fronte alla gravità della situazione, numerose associazioni hanno deciso di prendere in considerazione molto più seriamente le accuse di violenze.

Per questo il consiglio di SAG-AFTRA ha deciso di assegnare a Kip Pardue una multa di 6000$, dopo che Sarah Scott ha accusato l'attore di Marvel's Runaways di molestie sessuali, stando a quanto affermato dal giornale Los Angeles Times.

L'importo da pagare sarà dimezzato se l'interprete di Frank Dean seguirà un corso online di sensibilizzazione sulle violenze. Nel frattempo Sarah Scott ha detto di non sapere se doversi sentire soddisfatta per l'esito dell'udienza, in quanto avrebbe preferito una sospensione di almeno un paio di anni per l'attore. Trova comunque che questo sia un passo in avanti nella giusta direzione. Inoltre afferma che la lentezza dell'indagine portata avanti dal gruppo SAG le ha fatto capire come mai le vittime di molestie sono così restie a rivolgersi alle autorità.

Nel frattempo il legale di Kip Pardue, Shepard Kopp ha commentato la notizia, dicendo che il suo cliente non ha mai commesso atti di violenza sull'attrice, conosciuta sul set di Mogulettes.