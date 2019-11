Le star del MCU Chris Evans e Paul Rudd ospiti nello show di Billy Eichner

Avete mai pensato che potreste incontrare Captain America e Ant-Man passeggiando tranquillamente per strada? È successo ai passanti ripresi dalle telecamere di Billy on the Street, lo show di Billy Eichner di cui sono stati ospiti Chris Evans e Paul Rudd.

Ideato dallo stesso Billy Eichner, Billy on the Street è un comedy game show in cui Eichner ferma dei passanti per strada per far loro domande sulla pop culture, coinvolgendoli anche con giochi come For a Dollar e Quizzed in the Face. Lo show ha da poco debuttato sulla piattaforma di streaming Netflix (almeno negli Stati Uniti).

Come da prassi, ogni episodio prevede delle guest star, di solito celebrità del calibro di Emma Stone, Reese Witherspoon, Will Ferrell, Il cast di This is Us... E nella puntata più recente di Billy on the Street, tali celebrità sono state proprio Chris Evans e Paul Rudd.

I supereroi Marvel si sono uniti al conduttore per le vie di New York (anche se in realtà Rudd è arrivato sul finire dell'esilarante video che trovate anche in calce alla notizia) e si sono divertiti a vedere le reazioni della gente più o meno sorpresa/indifferente/incredula della loro presenza.

Chris Evans sarà tra poche settimane al cinema con il film di Rian Johnson Cena con Delitto - Knives Out, mentre Paul Rudd è attualmente su Netflix con la serie tv Living with Yourself.