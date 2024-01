La star di Modern Family ricorda: 'Ho scelto la recitazione invece del crimine'

Ed O'Neill è conosciuto soprattutto per il suo ruolo di Jay Pritchett, il bonario padre di famiglia e amorevole marito di Gloria nella sitcom Modern Family. Tuttavia, la vita prima della carriera d'attore di O'Neill non è stata tutta rose e fiori: la star racconta dei momenti difficili passati nella sua città di origine a Youngstown, in Ohio.

O'Neill si racconta ai microfoni del podcast Dinner's On Me della costar di Modern Family Jesse Tyler Ferguson (anche lui presente all'ultima reunion del cast della serie ABC) : in particolare l'attore ricorda un incontro con il suo vecchio amico, un certo Jim, avvenuto nel 1969. "Stavamo guidando e lui mi fa "Come ti va la vita? Sai, non hai un lavoro, non hai soldi". L'attore conferma che in quel periodo era effettivamente al verde e non aveva idea di cosa avrebbe fatto in futuro. Dopo questo scambio, O'Neill ricorda di essere stato portato da Jim in un bar della zona dove l'amico, dopo aver scambiato due chiacchiere con il bartender, gli fa una proposta: "Puoi fare questo tipo di roba per me, ti proteggo io. Ti darò la roba facile. Riscuoterai qui. Puoi farci un po' di soldi".

L'attore ha ammesso che non è stato facile rifiutare la proposta, anche se all'epoca stava già pensando di lasciare la città per seguire la carriera attoriale. Forse avrebbe persino accettato la proposta, se non avesse ricevuto una bella dose di realtà da suo padre, che gli ha posto una semplice domanda: "Ti ho visto fare un giro con Jimmy...voglio solo farti una domanda: saresti in grado di scontare la sentenza? Non ci riusciresti. Avresti difficoltà a stare in prigione, giusto?". O'Neill non aveva dubbi a riguardo: "No, non penso che ce la farei". Il resto della storia la conosciamo già: O'Neill ha proseguito con il suo piano di diventare un attore, anche se sarebbero passati 11 anni prima di ottenere il suo primo ruolo in Cruising, per poi diventare il protagonista di serie tv famose come Sposati...con figli e Modern Family. E a proposito di Modern Family, qui trovate i cinque migliori episodi dell'amata serie con protagonisti Sofia Vergara e Ed O'Neill.