La star di New Girl vuole uno spin-off: 'Qualcuno lo scriva!'

Lamorne Morris è pronto per tornare sul set di New Girlsmentita di un possibile reboot da parte di un membro del cast, un'altra star dello show targato FOX sostiene con entusiasmo l'idea di uno spinoff. Rivedremo Morris nel ruolo di Winston?

"Si è già parlato di questa possibilità. Non sono sicuro quanto fossero seri questi discorsi. È una cosa così divertente da realizzare per noi performer, ma la sceneggiatura è così bella, non sono sicuro quanto fosse stato facile per Lize Meriwether e la sua squadra creare questo mondo. Penso che si siano divertiti nella writers' room, ma presumo che sia stato anche un lavoro duro perchè ogni episodio era così preciso. Ci vogliono degli scrittori brillanti e un sacco di impegno per ottenere questa precisione. E quindi, è stato facile per me in quanto membro del cast dire "Sì, mi piacerebbe farne di nuovo parte", perchè posso avere la possibilità di interpretare e recitare, ma c'è anche qualcuno deve creare quell'atmosfera" ha dichiarato Morris.

"Ascoltate, io sarei assolutamente disponibile. Diamine, qualcuno scriva uno spinoff. Se state leggendo quest'articolo, scrivete uno spinoff su Winston! Sono completamente a disposizione per farlo" ha aggiunto l'attore. Winston è stato un personaggio di punta durante tutto il corso della serie, nonostante fosse assente dal pilot. In origine il posto di Winston era occupato da Coach, ma a causa degli impegni di Damon Wayans Jr. il personaggio di Morris è subentrato durante il secondo episodio. L'attore ha anche parlato di quanto fosse stato divertente incarnare questa figura: "Il modo in cui ho potuto interpretare Winston è stato un sogno diventato realtà. L'ho trovato davvero piacevole". Qualcuno coglierà l'appello di Morris? In attesa di scoprirlo, date un'occhiata alla nostra analisi del successo di New Girl.