La star di One Piece ricorda il coming out: 'Chi ca**o sono?'

Il live action di One Piece è finalmente uscito su Netflix portando gli eroi del manga e dell’anime in un mondo in carne e ossa e permettendo a dei giovani interpreti di farsi conoscere e di avere un’opportunità in qualche modo irripetibile. Uno dei protagonisti, Morgan Davies ha raccontato le sue difficioltà nel fare outing da transgender.

Dopo aver riportato la somma ricevuta come pagamento da alcuni attori di One Piece, torniamo a parlare dei protagonisti dello show Netflix per conoscere meglio il giovane attore australiano che ha già raccontato le sue difficoltà durante la fase della sua prima adolescenza in cui ha cominciato la sua transizione da donna a uomo.

Morgan Davies è infatti nato Morgana davies e già all’età di tredici anni aveva reso partecipi le persone che gli fossero care del fatto che si sentisse un uomo: “A tredici anni ho raccontato a mia madre e a Catherine, la mia migliore amica, di volere fare la transizione. Sarei andato incontro a un sacco di cose e mi domandavo chi ca**o fossi e dove sarei andato a finire”.

Dopo una serie di ruoli televisivi e cinematografici l’attore ha rivissuto parte dei suoi drammi interpretando Oberon nella serie tv The End per entrare a far parte, oggi, del cast di una delle serie più chiacchierate di questa stagione televisiva.

In attesa di poter scoprire altre storie intense come quella del giovane attore dello show, vi lasciamo alla recensione di One Piece.