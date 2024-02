Le star di One Piece vogliono Danny DeVito nella seconda stagione!

In un mondo come quello di One Piece può succedere davvero di tutto, ragion per cui perché non sognare in grande? Dopo il clamoroso successo della prima stagione della serie Netflix (un unicum o quasi per una trasposizione live-action di un'anime), d'altronde, è tempo di pensare alla seconda stagione: che ci sia qualche sorpresa in arrivo?

Mentre i fan sognano (più che concretamente) Alabasta grazie alle prime foto dal set di One Piece 2, dunque, anche i protagonisti stessi fanno valere il loro diritto a coltivare qualche aspirazione anche poco realistica: quali nomi fare, ad esempio, qualora si dovesse scegliere una guest star da far apparire nei nuovi episodi?

Inaki Godoy e Jacob Romero non hanno avuto dubbi nel rispondere alla domanda di cui sopra: il nome è uno soltanto, ed è quello di Danny DeVito! "Non ho assolutamente idea [di chi potrebbe interpretare] ma se stai guardando questo video, ti prego, entra a far parte della serie, possiamo fare quello che vuoi, puoi essere chi vuoi. Farei davvero qualunque cosa con Danny DeVito" sono state le parole dell'attore di Luffy. Insomma, l'amo è stato lanciato: il nostro Danny deciderà di abboccare? Staremo a vedere! E voi, in che ruolo vedreste bene la star di Batman e Mars Attacks? Fatecelo sapere nei commenti!