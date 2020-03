Una star di Ozark era ossessionata dallo show già prima di ottenere la parte

La terza stagione di Ozark è finalmente disponibile su Netflix, e oltre a presentare i ritorni dei membri principali del cast come Jason Bateman e Laura Linney, i nuovi episodi introducono anche nuovi personaggi come quelli di Tom Pelphrey e Maddie Thompson.

In una recente intervista promozionale, proprio Pelhrey ha svelato di essere stato ossessionato per mesi dalla serie thriller, della quale è stato un fan da sempre, o per lo meno ben prima di essere preso in considerazione per una parte:

"Ho visto la prima e la seconda stagione forse pochi giorni dopo l'uscita della seconda e ne rimasi ossessionato", ha rivelato l'attore a ComicBook. "Ho adorato lo spettacolo. Credo di averlo guardato tutto in pochi giorni. Ho pensato subito che fosse incredibile. È esattamente il tipo di mondo che amo quando faccio parte del pubblico, quel tipo di mondo oscuro, eccitante, con una posta in gioco in cui c'è anche molta commedia nera".

Il suo momento preferito della serie è arrivato nel finale della prima stagione: "Quel finale della prima stagione con i cervelli sulle pareti", ha aggiunto Pelphrey, esaltato. "Ero tipo: 'Cosa sta succedendo? Che accidenti di spettacolo è questo? Roba da pazzi!'".

E voi, qual è la vostra scena preferita di Ozark?

