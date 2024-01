La star di Peaky Blinders trovata in possesso di droga: 'Voleva entrare nel personaggio'

Netflix vorrebbe degli Spin off di Peaky Blinders, e nel frattempo una star dello show è stata protagonista di una storia particolare.

Paul Anderson, interprete del feroce Arthur Shelby, fratello di Tommy, si è dichiarato colpevole dopo essere stato imputato per quattro capi d’accusa riguardanti “possesso di droga”. L’attore è stato arrestato in un pub, precisamente vicino al bagno del pub, dopo che il titolare ha chiamato la polizia quando ha notato "I fumi del crack provenienti dalla toilette per disabili dopo che l'attore è uscito".

Anderson si è quindi dichiarato colpevole, ma il suo avvocato ha precisato che il tutto era fatto per “scopi artistici”: “Riconoscerete l'imputato da una parte molto intensa che ha interpretato in un recente programma televisivo, spesso viene riconosciuto e fa del suo meglio per accontentare i fan del programma immedesimandosi nel personaggio. Ha cercato di fare un piacere a queste persone. E a causa dello stile di vita che conduce, la gente spesso gli dà degli incentivi. Si è trovato in una posizione sfortunata e avrebbe dovuto avere la forza di dire di no.”

Paul Anderson, oltre il suo famoso ruolo in Peaky Blinders, è apparso anche in altre opere importanti come “Revenant” di Alejandro González Iñárritu e “La fiera delle illusioni - Nightmare Alley” di Guillermo del Toro. Conoscete invece la nuova serie dei produttori di Peaky Blinders?