La star di Percy Jackson felice del cameo di Riordan: 'Il suo entusiasmo è contagioso'

Non è assurdo che gli autori compaiano all'interno degli adattamenti di prodotti che hanno realizzato. Questo è stato anche il caso di Rick Riordan che ha concesso ai fan un piccolo cameo nel primo episodio della serie tv di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, rivincita di un primo tentativo andato male.

Sembra che l'universo di Riordan abbia finalmente ottenuto la rappresentazione su schermo che si meritava. Oltre al sincero apprezzamento dei fan, il prodotto ha avuto anche il plauso dell'autore dei romanzi fantasy/mitologici che ha collaborato attivamente alla produzione, alla realizzazione della serie e alla scrittura degli episodi, sostenendo e aiutando nell'adattamento della sua opera per un medium così diverso. Dopo il flop dei film realizzati negli scorsi anni, sembrava quasi necessario arrivare a realizzare qualcosa che potesse essere apprezzato.

Mentre molti stanno già iniziando ad analizzare le differenze tra il libro e la serie tv di Percy Jackson, l'autore ha concesso ai fan anche un piccolo cameo nel primo episodio nei panni di un insegnante senza nome che compare pochissimo. La scelta di Riordan di mostrarsi nella serie ha provocato anche le reazioni positive del cast in particolare Glynn Turnam interprete del signor Brunner. "Era sul set per la maggior parte del tempo. Potevi vedere la sua mente che si attivava su cosa sarebbe successo dopo. Come si racconterà tutto? A cosa si collegherà? Era davvero preso chiedendo 'Cosa succederà la prossima stagione?' È davvero al top e ci siamo divertiti moltissimo" ha concluso l'attore.

Se vi va di scoprire qualcosa in più, vi consigliamo la nostra recensione della serie tv su Percy Jackson. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!