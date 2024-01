La star di Percy Jackson ci spiega QUEL flashback del settimo episodio

Qual è il significato di quel flashback della settima puntata di Percy Jackson and the Olympians? Chi segue la serie sa ovviamente a quale flashback ci riferiamo: chi ha già visto l'episodio può proseguire nella lettura, chi invece deve ancora recuperare proceda con cautela, ci saranno degli spoiler!

La penultima puntata di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, una delle serie più viste del momento, si è conclusa con un flashback sull'infanzia di Percy, creato appositamente per la serie Disney+, che mostra un incontro tra il Poseidone di Toby Stephens e Sally Jackson, interpretata da Virginia Kull. Sally è indecisa sul futuro di Percy: per avere una risposta invoca Poseidone. Il dio risponde alla chiamata, e incontra Sally al bancone del ristorante, con Percy nelle vicinanze. Toby Stephens ha commentato questa scena: "Penso che non possano perchè è un dio che appare nel mondo mortale. C'è la Nebbia. Quando sei nel mondo dei mortali, non puoi vederli. Penso anche che lui sia una presenza per lei. È una presenza molto reale per lei, ma in quel momento non lo può vedere. Hanno una connessione che va a un livello più profondo rispetto al semplice essere due persone in una stanza. Hanno un legame a livello profondo, ma lei non può davvero percepirlo fisicamente in quel momento. Ciò rende la relazione tra lui e Virginia molto reale. È amore. Si sono amati e si amano ancora" ha dichiarato l'attore.

"Non succede spesso, ma penso che sia uno di quei casi in cui quando hanno più bisogno di lui, lui è lì. Poseidone intercede nei momenti in cui Percy ha più bisogno di lui. E penso sia lo stesso nel caso di Sally. Non può essere una cosa casuale, tipo "Hey, ci vediamo alle 9:30 stasera, faremo cena insieme nel diner all'angolo". Succede solo quando deve davvero succedere". La scena si conclude con la decisione di Sally di tenere Percy con sè il più a lungo possibile: la donna chiede a Poseidone se vorrebbe incontrare suo figlio. Ma prima che il dio possa rispondere, viene interrotto dal rumore possente dei tuoni. Si tratta di Zeus che osserva la scena? La risposta di Stephens è molto chiara: "Sì, è lui". In attesa del finale della serie, qui trovate le nostre impressioni sui primi due episodi di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo.