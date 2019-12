La star di Reno 911!! Thomas Lennon si unisce al cast di Supergirl

Continuano le indiscrezioni su Supergirl 5: mentre la protagonista della serie di The CW è impegnata a salvare il multiverso DC dai piani dell'Anti-Monitor, un vecchio villain sarà pronto a sfidarla nelle puntate della serie principale, interpretato da Thomas Lennon.

L'attore, famoso per la sua parte in "Reno 911!!" e "The State", sarà la nuova versione di Mr. Mxyzptlk, un personaggio che abbiamo conosciuto negli episodi della seconda stagione, quando decise di dirigersi a National City per conoscere Kara Denvers. In quell'occasione aveva il volto di Peter Gadiot, ma i suoi poteri gli permettono di cambiare la propria forma, per questo non ci stupisce vederlo con un'identità diversa.

Come potete vedere dai tweet presenti in calce alla notizia, Thomas Lennon scherza con il sito che per primo ha riportato la notizia, confermando così ancora una volta il suo essere estremamente adatto ad un personaggio molto originale come Mxy.

Nel frattempo, mentre i fan mostrano il loro supporto ad una star di Supergirl, la serie è ancora in pausa: scopriremo così come si concluderà la quinta stagione della serie dopo lo stop invernale, tra i numerosi conflitti che Kara Denvers dovrà risolvere troveremo anche gli effetti che la lotta contro l'Anti-Monitor ha generato in tutti i vari universi DC.