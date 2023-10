Le star di Riverdale diventano le Gotham City Sirens per Halloween! Guardate Lili Reinhart

Riverdale si è concluso con l'ottava stagione quest'anno, ma ciò non ha impedito alle attrici del cast di ritrovarsi per un'occasione davvero speciale. Camila Mendes, Madelaine Petsch e Lili Reinhart si sono fatte fotografare con indosso i costumi delle Gotham City Sirens della DC Comics giusto in tempo per le celebrazioni di questo Halloween.

Le tre attrici quindi hanno impersonato coi loro costumi Catwoman, Poison Ivy e ovviamente l'immancabile Harley Quinn, che costituiscono le Gotham City Sirens, come il nome di una precisa run fumettistica dedicata al gruppo di personaggi della DC Comics.

Anni fa, prima del collasso del DCEU, era stato sviluppato un film sulle Gotham City Sirens, che avrebbe dovuto essere diretto da David Ayer.

Tuttavia, dopo il cambio dei piani interni allo studio, Gotham City Sirens è stato messo in pausa a tempo indeterminato e difficilmente vedrà la luce nei prossimi anni. Dal 2024 in avanti prenderà il via, infatti, il nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran. Si comincerà con Creature Commandos, serie animata sull'omonima squadra di anti-eroi DC, per poi proseguire nelle sale cinematografiche con il debutto di Superman: Legacy nel luglio 2025.

Gotham City Sirens doveva avere al centro i personaggi di Harley Quinn, che avrebbe avuto ancora il volto di Margot Robbie, Poison Ivy, per le quali erano state rumoreggiate Jessica Chastain e Bryce Dallas Howard, e Catwoman. Ayer, all'epoca, aveva preferito concentrarsi sulla produzione di questo spin-off tutto al femminile preferendolo al sequel di Suicide Squad, che dopo qualche tempo venne cancellato per far spazio al soft reboot di James Gunn, The Suicide Squad.

"È una storia che riguarda tre fantastiche donne, che cercano di trovare il loro posto nel mondo e realizzano di essere molto più forti insieme piuttosto che singolarmente. Io ho delle figlie, e volevo creare qualcosa che aiutasse loro a riconciliarsi un po’ di più con il mondo", aveva spiegato David Ayer all'epoca dell'annuncio del progetto, poi accantonato definitivamente dalla Warner.

James Gunn, recentemente, aveva espresso il desiderio di lavorare nuovamente con Margot Robbie dopo The Suicide Squad, suggerendo che il suo personaggio non dovrebbe subire un recasting nel suo nuovo DC Universe.