Amanda Abbington di Sherlock sulle accuse di nepotismo: 'È tutto vero'

In una recente dichiarazione, Amanda Abbington - l'interprete di Mary Watson in Sherlock, serie TV andata in onda dal 18 febbraio 2011 al 16 gennaio 2017 in Italia - ha dichiarato di aver partecipato allo show soltanto perché favorita dal nepotismo.

"Considerando che all'epoca stavo con Martin [Freeman], circolavano parecchie accuse di nepotismo" ha dichiarato l'attrice nel podcast Full Disclosure. "È tutto vero, quelle persone avevano proprio ragione. Sia Mark [Gatiss] che Steven [Moffat] stavano cercando di capire chi fosse la persona più adatta per interpretare Mary, poi sono giunti a questa conclusione: chi meglio della persona che usciva con lui? Un'idea sensata, dopotutto. E avevamo già lavorato insieme in molti progetti". Ultimamente un argomento simile sembra diventato di grandissima tendenza: basti pensare a O'Shea Jackson di Cocainorso, che non prova nessuna vergogna per essere un figlio di papà.

In seguito, Abbington ha rivelato di aver partecipato all'audizione per la seconda stagione di The Office, celebre serie BBC vincitrice di un Golden Globe per la performance di Steve Carell e un Premio Emmy per miglior serie comica; in particolare, si trattava del personaggio Rachel, fidanzata di Tim (interpretato ancora una volta da Freeman, peraltro); eppure, stavolta l'attrice non ha ottenuto il successo sperato. Ricordiamo inoltre che Amanda Abbington e Martin Freeman di Sherlock hanno divorziato, nonostante la donna abbia il timore che l'evento causerà danni irreparabili nella mente dei loro figli.

E voi che ne pensate? L'interprete di Mary Watson non meritava il ruolo, oppure gli sceneggiatori, con la loro attenta analisi, hanno conferito allo show la miglior qualità possibile?