Star di Stranger Things 3 dà indizi sul villain della terza stagione

Ormai manca meno di una settimana all'uscita della terza stagione di Stranger Things, la premiata serie tv di Netflix. Parlando ai microfoni di SyFy Dacre Montgomery, interprete di Billy Hargrove, rivela chi potrebbe essere il prossimo cattivo della serie.

Il fratellastro di Max è tra i protagonisti del trailer di Stranger Things 3 e dei poster promozionali, dando indizi su una sua maggiore presenza all'interno delle vicende di Eleven e Mike Wheeler.

Tanto che i fan dell'opera avevano già iniziato a speculare sul vero ruolo di Billy nella nuova stagione, convinti che potrebbe essere lui ad interferire con i piani del gruppo di amici di Mike. Stando alle parole dell'attore i loro sospetti sembrerebbero confermati: per prepararlo alla parte infatti i produttori di Stranger Things gli avrebbero consigliato di ispirarsi alla magnifica performance di Jack Nicholson in The Shining. Continua dicendo che i fan del suo personaggio potranno vederlo in azione molto di più rispetto alla seconda stagione della serie targata Netflix.

Possiamo dire con sicurezza che le strane movenze e i tic del protagonista della pellicola di Stanley Kubrick si prestano poco ad un personaggio "amichevole".

Dovremo aspettare fino al 4 luglio per sapere se Billy Hargrove sarà la prossima minaccia per gli abitanti della piccola cittadina di Hawkings, nel frattempo ecco un recente video promozionale di Stranger Things 3 con protagonisti Dustin ed Erika.