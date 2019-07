La star di Stranger Things Dacre Montgomery sull'idea di interpretare un personaggio DC

L'attore di Stranger Things, Dacre Montgomery, avrebbe espresso il suo interesse nell'interpretare il personaggio di Jason Todd/Red Hood in un'eventuale live-action, ma ad una condizione...

Lo abbiamo appena visto nei panni di Billy Hargrove in Stranger Things, la serie tv di successo targata Netflix, e probabilmente lo vedremo sempre più spesso, d'ora in poi.

Stiamo parlando di Dacre Montgomery, l'attore australiano già protagonista dell'ultimo reboot dei Power Rangers (ultimo si fa per dire, dato che ce ne sarà presto un altro), che durante un Q&A con i fan organizzato da GQ, non avrebbe escluso l'idea di indossare un giorno il costume di Red Hood, a.k.a. Jason Todd, qualora ci dovesse essere un progetto incentrato sulla sua figura.

Ma se anche si dovesse verificare una tale evenienza, Montgomery ci tiene a specificare che il suo interesse sarebbe legato a una condizione: che il personaggio non fosse parte di un universo cinematografico già esistente.

"Non saprei. Sento di essere in un momento interessante in cui mi sto godendo la conclusione di alcuni universi e l'inizio di altri, ma mi piacerebbe davvero interpretare un ruolo al di fuori di questi più prominenti. Che poi sarebbero semplicemente le origin story degli incredibili supereroi che adoriamo. Mi piacerebbe tuffarmi in un mondo differente da quelli che ci hanno già dato in tv e al cinema, e che ancora non conosciamo".

Jason Todd/Red Hood è l'identità del "secondo Robin" nel Batverse, ed è attualmente presente una sua versione live-action nella serie tv Titans, a cui dà il volto il giovane Curran Walters.