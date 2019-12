Le star di The Boys rispondono ai commenti negativi. E lo fanno a modo loro

I membri principali del cast di The Boys, la serie TV presente all'interno del catalogo di Prime Video, si sono resi protagonisti di un esilarante video che li vede intenti a rispondere ai commenti negativi ricevuti dalla prima stagione.

Abbiamo imparato a conoscere le personalità bizzarre e fuori degli schemi dei supereroi della Vought, i famigerati Sette, impegnati in pratiche dalla dubbia condotta morale. Ma le stravaganze presenti nella serie TV, sono state trasportate anche all'interno di alcuni video distribuiti sui social network, come il recente video natalizio di The Boys.

Recentemente è stato reso pubblico all'interno del canale YouTube di Amazon Prime Video, una clip con protagonisti non solo i supereroi come A-Train (Jessie T. Usher) o Queen Maeve (Dominique McElligott), ma anche gli altri personaggi tra cui Hughie (Jack Quaid) e Frenchie (Tomer Capon), mentre rispondono alle recensioni di una sola stella effettuate dagli utenti sulla prima stagione.

Il video - che come al solito potete visualizzare nella parte superiore dell'articolo - ha inizio con il personaggio di The Deep (Chase Crawford) che legge il primo commento negativo 'Immondizia assoluta', a cui risponde con tono serio 'Immondizia assoluta, molto impressionante, due parole. Grazie'. Seguono tutti gli altri commenti, tra cui è da segnalare quello di Black Noir che, esattamente come nella serie TV, non pronuncia nessuna parola.

Quale delle reazioni del cast vi è piaciuta di più? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordiamo infine che lo show ideato da Eric Kripke tornerà con la seconda stagione durante l'estate del 2020, e qualora non l'abbiate ancora visto, vi consigliamo il trailer di The Boys 2.