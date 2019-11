Le star di The Crown avvertono: più lacrime nella quarta stagione con Lady Diana

La quarta stagione di The Crown vedrà tra i protagonisti anche il personaggio di Lady Diana, e sicuramente la notizia è uno dei motivi principali d'interesse per aspettare la prossima stagione della serie, mentre in questi giorni è stata pubblicata la terza stagione su Netflix. Sulla questione Lady Diana si sono espressi le star della serie.

John O'Connor, Erin Doherty e Tobias Menzies hanno dato qualche informazione ai fan sulla principessa Diana Spencer, interpretata da Emma Corrin:"Ovviamente non entrerò in merito esattamente di quello che stiamo facendo, ma al momento stiamo girando la quarta stagione ed Emma sta facendo un lavoro straordinario" ha commentato O'Connor "Arriviamo dalla terza stagione e come sapete ci occupiamo di Camilla (Emerald Fennell). Penso che ciò che sarà interessante è che in definitiva sappiamo molto della relazione tra Carlo e Diana, in particolare dal lato di Diana ma sappiamo molto anche dal lato di Carlo. Sarà molto più emozionante il modo in cui Peter [Morgan] navigherà su entrambi i lati delle cose e raccontare quella storia in base a ciò che sappiamo. E The Crown è così brillante nell'entrare negli eventi reali di cui siamo a conoscenza".

Peter Morgan trova bizzarro scrivere di Famiglia Reale, dopo tutti i progetti reali nei quali è stato coinvolto, ma nel frattempo The Crown non si ferma.

"Non so cosa mi è permesso dire, questo è un territorio inesplorato. Non so se posso dire qualcosa della quarta stagione" afferma Erin Doherty "Non credo di poter dire ciò che accade ad Anne ma è storia quindi se le persone vogliono sapere potrebbero semplicemente cercare nei libri".

"Mi pare sia ben documentato il fatto che non abbiano avuto una relazione semplice" prosegue Menzies "Ed è interessante che Peter abbia scritto quella storia attraverso l'omissione. Un rapporto di assenza, davvero. Ovviamente la principessa Margaret è stata raccontata nelle prime stagioni ed è difficile non sentire l'eco di questo coinvolgimento della famiglia attorno a Carlo e Diana".

Olivia Colman ha spiegato come diventare regina in un video della terza stagione dello show.