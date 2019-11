Alla star di The Mandalorian non dispiace esser messo in ombra da Baby Yoda

Per The Mandalorian Disney non si è posta alcun problema a scomodare un cast di tutto rispetto, partendo dal protagonista Pedro Pascal e passando per gente come Giancarlo Esposito e Werner Herzog; la vera star dello show, però, ad oggi sembra essere qualcun altro.

Vorremmo dirvi di tirare a indovinare, ma non prendiamoci in giro: avrete sicuramente capito che ci riferiamo a Baby Yoda, il minuscolo esserino appartenente alla stessa razza dell'iconico maestro Jedi responsabile dell'addestramento di Luke Skywalker.

Sin dalla sua prima apparizione, nel corso del primo episodio della serie, Baby Yoda ha praticamente catalizzato su di lui tutta l'attenzione dei fan (e non solo: anche alcuni attori sembrano aver perso la testa per lui), rischiando di mettere in ombra quelli che dovrebbero essere i nomi di maggior richiamo del cast. Uno su tutti il già citato Pedro Pascal, che però è sembrato tutt'altro che infastidito dalla cosa: a chi su Twitter gli chiedeva se gli desse fastidio essere messo un po' in disparte, l'ex-star di Game of Thrones ha infatti risposto: "No, non ho nessun problema con ciò".

Tutti pazzi per Baby Yoda, dunque: l'adorabile pupazzetto è davvero la moda del momento, al punto che anche un attore navigato come Giancarlo Esposito ha ammesso di essersene perdutamente innamorato.