Star in the Star nella bufera, la Rai accusa: 'Troppe affinità con Il Cantante Macherato'

Nei giorni scorsi sono state svelate le maschere di Star in the Star, il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ma, a quanto pare, il direttore di Rai 1 non ha particolarmente gradito questo show molto simile a suo avviso a Il Cantante Mascherato.

Nel corso di una conferenza stampa della Rai Stefano Coletta ha detto: "Sicuramente Star in the star ha delle strette affinità con il Cantante Mascherato di Milly Carlucci perché c'è l'uso delle maschere e un'idea di base molto simile, ma penso anche, alla luce della mia lunga storia autoriale, che i programmi si possano valutare soltanto al momento della messa in onda. Un programma è fatto anche da una dinamica che avviene di studio, non solo da un concept. Ho ovviamente portato avanti tutte le analisi. Io sono sempre una persona onesta, è chiaro che non mi sia piaciuto che vada in onda il giorno prima di Tale e Quale. Non voglio aprire polemiche, ma Mediaset lo ha voluto proprio lì. Ognuno mette in atto le proprie strategie".

Insomma, Stefano Coletta non ha gradito la scelta di Mediaset di mandare in onda Star in the Star il giorno prima di Tale e Quale Show e mostrando tutto il suo disappunto aggiunto: "Come professionista non ho gradito e spero che non impatti su Tale e Quale, ma sono sicuro che non sarà così. I programmi si giudicano dopo la messa in onda, penso che ci siano analogie e differenza. Invoco sempre una correttezza di tutti noi e mi auguro che questo anzi sia un traino per Tale e Quale Show".

Vi ricordiamo che Star in the Star andrà in onda a partire da questa su Canale 5 mentre, Tale e Quale Show partirà domani 17 settembre.