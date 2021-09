Star in the Star, ecco le maschere che appariranno nel programma condotto da Ilary Blasi

Si avvicina l'esordio di Star in the Star, il programma condotto da Ilary Blasi che prenderà il via in prima serata su Canale 5 il prossimo 16 settembre: a sollecitare la curiosità degli spettatori ci ha pensato il noto settimanale TV Sorrisi e Canzoni, che in queste ore ha svelato le prime 10 maschere che vedremo nel corso dello show.

Saranno quelli di Claudio Baglioni, Elton John, Zucchero, Pino Daniele, Michael Jackson, Lady Gaga, Madonna, Mina, Loredana Bertè e Patty Pravo i primi dieci volti indossati dai personaggi famosi in gara, questi ultimi ovviamente non ancora svelati in quanto toccherà proprio al pubblico il compito di riconoscere il cantante celato dietro la maschera.

Un esordio che si prospetta comunque non facile quello di Star in the Star, con lo show travolto dalle polemiche ancor prima del suo debutto: le troppe somiglianze con programmi Rai come Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show ha infatti fatto storcere il naso ai vertici della TV di Stato, con il caso che è addirittura stato sottoposto al vaglio della vigilanza Rai.

Vedremo, dunque, se le polemiche si spegneranno con l'accendersi dei riflettori: a proposito di critiche e dita puntate contro, intanto, ricordiamo che la stessa Ilary Blasi era finita nell'occhio del ciclone per i festeggiamenti per i suoi 40 anni alcuni mesi fa.