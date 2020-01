Una star di The Walking Dead è stata avvistata nei pressi del set di Fear the Walking Dead

La sesta stagione di Fear the Walking Dead è ufficialmente in produzione e le riprese si stanno svolgendo ancora una volta in Texas. Inoltre, sembra che un personaggio di The Walking Dead potrebbe comparire nello spin-off, dato che è stato avvistato nei pressi del set.

In seguito, ci saranno alcuni riferimenti al finale di Fear The Walking Dead 5, quindi se non volete anticipazioni vi sconsigliamo di proseguire nella lettura.



Il personaggio cui ci riferiamo, infatti, è Sherry, interpretata da Christine Evangelista. Ebbene, grazie alle storie Instagram dell'attrice, i fan hanno scoperto che in questi giorni si trovava proprio a Austin, in Texas, dove tra l'altro sta venendo girato l'episodio 6x03 di Fear, stando a quanto riportato da The Spoiling Dead Fans.



La presenza di Sherry nella prossima stagione della serie post-apocalittica è plausibile, considerando che il marito Dwight (Austin Amelio) è diventato uno dei personaggi regolari dello show ed è impegnato proprio nella sua ricerca. Già il finale della quinta stagione, poi, aveva messo in contatto Sherry e Dwight, protagonisti di un breve scambio tramite walkie-talkie.



Un altro indizio in merito, proviene dagli showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg, i quali avevano suggerito che la missione di Dwight si sarebbe conclusa nel corso della sesta stagione. "Ci sono stati alcuni indizi, durante la stagione, che puntavano al fatto che Dwight avrebbe potuto avvicinarsi a Sherry più di quanto abbia fatto in precedenza", aveva spiegato Chambliss, che poi aveva concluso: "probabilmente avremo delle risposte" e "forse Dwight finirà la sua ricerca".



La sesta stagione di Fear The Walking Dead dovrebbe andare in onda su AMC non prima dell'estate 2020.