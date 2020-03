Una star di The Walking Dead parla degli shockanti avvenimenti dell'ultima puntata

Nella giornata di ieri è andata in onda la nuova puntata di The Walking Dead, che ha ci ha fatto vedere come è continuata la lotta tra i Whisperer i sopravvissuti. Ora vi presentiamo questa intervista ad uno dei protagonisti. Attenzione nella notizia sono presenti spoiler, vi consigliamo di aprirla solo se avete già visto l'episodio.

In pochi si aspettavano questa fine per Alpha, la leader dei Sussurratori infatti è stata uccisa da Negan, che l'ha attirata in un edificio vuoto, prima di tagliarle la gola e staccarle la testa. Parlando con i giornalisti di Insider, Samantha Morton ha ammesso di non essere rimasta sorpresa per la fine del suo personaggio: "L'ho sempre saputo perché le prime volte che mi sono incontrata con la showrunner Angela Kang, in cui si parlava del mio futuro impegno come Alpha , mi avevano già fatto capire che avrei potuto perdere la testa. Quindi si lo sapevo, l'ho sempre saputo".

La sua morte è stata uno shock per i numerosi fan dello show, anche perché non è avvenuta durante un season finale o ad inizio della stagione, ma l'attrice non sembra badare a queste cose: "Considerando la mia carriera, ho fatto molta televisione, ma molti più film, quindi quando giri qualcosa non ti chiedi in quale puntata verrà inserito. Hai uno sguardo più generale, in particolare in The Walking Dead, dove lo show è più importante del singolo personaggio".

In attesa di scoprire come continuerà la storia dello show, vi lasciamo con questa intervista a Cooper Andrews di The Walking Dead.