Una star di The Walking Dead spiega la cosa più triste del suo personaggio

Nell'ultimo episodio di The Walking Dead, andato in onda ieri sera negli Stati Uniti su AMC e stasera in Italia sul canale 112 di Sky, non sono mancati colpi di scena scioccanti. Ne ha parlato uno dei protagonisti della serie in un'intervista, ma consigliamo di evitare la lettura se non volete incorrere in spoiler.

L'episodio 10x12, intitolato Walk with Us, abbiamo assistito alla morte di Alpha (Samantha Morton) per mano di Negan (Jeffrey Dean Morgan), secondo un piano architettato da Carol (Melissa McBride). Credendo che Negan la stesse portando dalla figlia Lydia (Cassady McClincy), che aveva abbandonato i Sussurratori per unirsi alla comunità di Alexandria con Daryl (Norman Reedus) e Michonne (Danai Gurira), Alpha è stata invece portata in una baracca vuota, dove Negan le ha tagliato la gola prima di prenderle la testa.

Intervistata da Entertainment Weekly, Samantha Morton ha parlato dell'episodio raccontando che la "cosa più triste" della morte di Alpha è non aver mai più rivisto sua figlia dopo il loro ultimo incontro nell'episodio 10x10, Stalker, in cui Lydia ha respinto sua madre per l'ultima volta.

"Penso che la sua caduta sia stata un problema di salute mentale. Tutto ciò che le è successo nell'apocalisse, le scelte che ha fatto per sopravvivere, e per la protezione di Lydia" ha detto l'attrice. "In un certo senso, il modo in cui l'ho interpretato è stato quasi come: immagina che tuo figlio vada via e si unisca all'ISIS. Il modo in cui Alpha si sente vedendo come gli esseri umani scelgono di vivere dopo l'apocalisse è così estraneo a lei".

Per Samantha Morton, infatti, bisogna "ricordare che i Sussurratori vivevano nei boschi pensando agli affari loro. Non iniziarono loro a creare casini, non avevano ucciso nessuno prima. Sono abbastanza duri, abbastanza spietati, ma stavano solo pensando ai fatti loro. Penso che alla fine il crollo di Alpha sia stato causato da sua figlia, dalla sua protezione per sua figlia, e dalla follia che le è entrata nel cervello a causa di ciò."

Dopo l'ultimo episodio, in ogni caso, i fan di The Walking Dead sono in delirio.