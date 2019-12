Una star di The Walking Dead tornerebbe volentieri a lavorare con Andrew Lincoln

Un protagonista come Rick Grimes non si dimentica facilmente: il personaggio di Andrew Lincoln ha inevitabilmente lasciato un grosso vuoto in The Walking Dead al momento della sua scomparsa e ad avvertire ciò sono non soltanto i fan, ma anche i colleghi stessi dell'attore.

Non è la prima volta, infatti, che dall'interno della gang di The Walking Dead arrivino voci di protagonisti o addetti ai lavori che non nascondono di sperare sempre in un ritorno in scena di Rick, anche al di là dei film già in programma sul personaggio.

Ultimo ad aggiungersi alla lista è Callan McAuliffe: l'interprete di Alden ha infatti ricordato come la presenza di Lincoln sia stata per lui fondamentale sul set, e si è detto assolutamente favorevole alla possibilità di tornare a lavorare con il suo collega. "Mi piacerebbe davvero un sacco lavorare di nuovo con lui, anche solo per il semplice fatto che io adori la sua personalità. Abbiamo girato delle scene davvero belle insieme, e la sua presenza ha reso molto più facile il mio inserimento nello show. È una serie grossa, che mette timore… Avere un protagonista come lui capace di fare cose che ti mettano a tuo agio è importantissimo" ha spiegato McAuliffe.

Anche la showrunner di The Walking Dead ha recentemente aperto alla possibilità di un ritorno di Rick; esattamente come per lo storico protagonista, intanto, anche un altro personaggio di The Walking Dead vorrebbe un film tutto per lui.