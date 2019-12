La star di The Witcher Anya Chalotra commenta la trasformazione di Yennefer

Già prima del debutto di The Witcher su Netflix una clip aveva mostrato la trasformazione di Yennefer, la potente maga interpretata da Anya Chalotra . L'attrice ha commentato questo evento, che è uno di quelli che preferisce nella prima stagione della serie.

Di seguito, ci saranno alcuni riferimenti a quanto accaduto negli episodi della prima stagione, quindi se ancora non avete recuperato The Witcher, attenzione agli spoiler.



"Il sacrificio che compie nella scena della trasformazione —per diventare la Yennefer che conosciamo dai libri— è enorme e penso che quell'aspetto di Yennefer è uno dei miei preferiti", ha raccontato Chalotra. "Si tratta di un grande dono per un attore, perché mi trasmesso determinazione. Sono stata testimone di qualcosa di profondamente reale e tragico".



La scena cui si riferisce l'attrice è particolarmente intensa, al punto che in certi momenti alcuni spettatori potrebbero trovare addirittura difficile guardare lo schermo. A tal proposito, Chalotra spiega che l'intenzione era quella di "raccontare la verità di ogni momento della storia di Yennefer e renderla su schermo nel modo più realistico possibile. Spero che ci siamo riusciti".



Ovviamente, la trasformazione è un punto di svolta nella vita di Yennefer, che si ritroverà a dubitare della sua scelta dopo aver fallito di salvare un bambino. "Quella è stata una delle scene che ho preferito girare", ha rivelato Chalotra. "Penso che a causa del sacrificio compi una trasformazione per diventare quello che la società vuole, ma questo comporta enormi conseguenze, qualcosa che lei non ha compreso del tutto sul momento". L'episodio con il bambino, dunque, fa riemergere tanti ricordi e pensieri "sulla sua infanzia, su come sono trattate le donne e su come non sapesse davvero perché ha fatto quella scelta". Secondo l'attrice si tratta di uno di quei momenti che vanno a condizionare il resto del viaggio di Yennefer.



Nelle ultime ore, Chalotra ha anche rivelato com'è lavorare con Henry Cavill, di cui ha elogiato la passione per la saga letteraria di Andrzej Sapkowski, sottolineando poi la fiducia reciproca che si è sviluppata sul set. L'interprete di Geralt di Rivia, invece, ha presentato The Witcher in soli 60 secondi.