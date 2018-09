Star Trek: Patrick Stewart condivide la prima foto della nuova serie con Picard

Per la gioia dei fan dell'Enterprise, Il mese scorso è stata annunciata una nuova serie di Star Trek, in onda su CBS All Access, che vedrà il ritorno di Patrick Stewart nei panni dell'iconico Jean-Luc Picard. L'attore oggi ha mostrato la prima foto del team che lavorerà alla serie.

"Il viaggio è iniziato" ha scritto Stewart nel tweet, prima di introdurre il team di scrittori e produttori nella foto: Kirsten Beyer, Michael Chabon, Akiva Goldsman, Diandra Pendleton-Thompson e James Duff. Potete trovare il post in calce alla notizia.

La nuova serie è stata annunciata allo Star Trek Las Vegas, con la speciale comparsa di Stewart e di Alex Kurtzman, co-creatore di Star Trek: Discovery. Lo show dovrebbe essere ambientato 20 anni dopo le ultime vicende di Picard e la sua Enterprise, durante gli eventi di Star Trek: Nemesis, film uscito nel 2002.

Il ritorno di Picard ha subito attirato l'attenzione degli amanti del franchise, tra cui l'attrice Rosario Dawson, che durante il Tribeca TV Festival ha espresso il proprio amore per Star Trek e per il ritorno del personaggio.

"Sono cresciuta amando Star Trek e sto ancora aspettando il mio holodeck" ha detto la Dawson (via Inverse). "La mia preferita è Next Generation grazie a Jean-Luc Picard. Se gli serve un Klingon per la nuova serie, beh, avete visto la mia fronte?".