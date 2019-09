La star di Tredici lascia Instagram a causa di commenti molesti

Sembra un paradosso, quasi una cosa da ridere, ma è la realtà: una delle giovani star di Tredici, serie che dovrebbe invitare i propri fan a riflettere su temi come il bullismo e la violenza fisica e verbale, si è sentita costretta a lasciare Instagram dopo i commenti inappropriati di alcuni follower.

L'attrice in questione è Grace Saif, new entry in questa terza stagione di Tredici nel ruolo di Ani Achola, personaggio che funge da narratore per l'intero ciclo di episodi. Proprio il personaggio di Ani sembrerebbe aver causato i suddetti problemi a Grace: pare infatti che molti fan abbiano accolto negativamente la sua introduzione, anche a causa del mancato legame con eventi e personaggi delle precedenti stagioni.

Qualcuno di questi, evidentemente poco dotato di buon senso, ha pensato bene che prendersela direttamente con l'attrice invece di, magari, muovere una pacata critica agli sceneggiatori sarebbe stato forse più divertente. Il risultato è quello di cui vi parlavamo in apertura: la povera Grace Saif ha deciso di prendere le distanze, almeno momentaneamente, dal noto social network.

A sua difesa è subito arrivato il collega Timothy Granaderos, che proprio su Instagram ha scritto: "Una delle tematiche trattate dal nostro show è il prendersi cura l'uno dell'altro. Ho visto alcune cose veramente brutte online riguardo l'introduzione di un nuovo personaggio. Siete pieni di passione e vi amiamo per questo, ma PER PIACERE provate ad essere gentili e a rispettare il lavoro e il talento dell'attore o attrice che c'è dietro un personaggio".