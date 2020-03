Star Trek 1x08: il ritorno di un personaggio anticipa lo scontro finale?

Già da qualche settimana Star Trek: Picard ha passato il giro di boa e dopo la messa in onda dell'ottavo capitolo, intitolato Broken Pieces, mancano solo due episodi per l'atteso finale di stagione. Ad anticipare le battute conclusive, forse, anche il ritorno di un personaggio: scoprite con noi di chi si tratta, ma occhio agli spoiler.

Nel corso della puntata, disponibile da ieri su Amazon Prime Video abbiamo assistito al ritorno in scena di Seven of Nine (Jeri Ryan), che decide di attaccare un Cubo Borg per aiutare Jean-Luc Picard e Soji.



Contro ogni previsione, il drone si troverà a combattere fianco a fianco con Elnor (Evan Evagora), che si oppone a sua volta alle forze romulane.



Di lì a poco la setta conosciuta come Zhat Vash interviene nella medesima zona in cui si trovano Seven ed Elnor, costringendo i due a fuggire e a ricorrere ad un piano disperato per salvarsi: attivare nuovamente il Cubo Borg.



Quando persino il capo della setta Narissa scende in campo, Seven si rende conto che avrà bisogno di un vero e proprio esercito per vincere la battaglia: si connetterà quindi al Cubo, creando una specie di "intelligenza collettiva", ed auto-eleggendosi a guida e comandante della piccola comunità dell'area.



Adesso che le sue milizie sono schierate, Narissa (Peyton List) non ha altra scelta che rispondere schierano i suoi droni Borg, o XB, ordinando un'esecuzione di massa, mossa che metterà in ginocchio la stessa Seven. In un ultimo, disperato, tentativo di salvarsi, Seven riesce a ferire Narissa, che è costretta alla ritirata.



Ripreso il controllo del Cubo, adesso il drone interpretato dalla Ryan ne avrà il pieno controllo, accogliendo sulle sue spalle la duplice sfida di governarlo senza perdere la coscienza di sé nel'intelligenza collettiva che ha creato.



Per i fan di lunga data del franchise, scoprire che Seven od Nine ha lottato così duramente contro i Borg solo per poi divenire parte di essi potrebbe sembrare una sconfitta, ma ricordando il precedente messaggio del drone con cui avvertiva il Picard che nessuno dei due sarebbe sfuggito alla flotta nemica, quanto avvenuto sembrerebbe far quadrare il cerchio (o il cubo!) e allo stesso tempo spianare la strada al finale di stagione.



Nello stesso episodio, alla cui recensione vi rimandiamo, era stato individuato anche un altro collegamento tra romulani e Borg: gli schieramenti sembrano pronti, non ci resta che aspettare l'episodio conclusivo.