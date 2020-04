Star Trek: addio a Gene Dynarski, l'uomo dai mille volti nel franchise

L'attore caratterista Gene Dynarski è morto all'età di 86 anni lo scorso 27 febbraio mentre si trovava presso un centro di riabilitazione a Studio City. La notizia non era stata resa pubblica finché non c'è stato l'annuncio del drammaturgo Ernest Kearney.

Dynarski ha recitato in due occasioni nello Star Trek originale, interpretando ruoli diversi. Nell'episodio Mudd's Women (1966) è stato il minatore Ben Childress, mentre in The Mark of Gideon (1969) ha interpretato Krodak, uno dei rappresentanti del pianeta Gideon.



L'attore è comparso anche in due film di Steven Spielberg, ossia Duel e Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo. Inoltre, lo ricordiamo nella serie cult Seinfeld (che arriverà su Netflix a partire dal 2021) nella parte di Izzy Mandelbaum Jr, il figlio del personaggio interpretato da Lloyd Bridges.



Nel suo curriculum ci sono poi la serie Batman (con Adam West e Burt Ward), in cui ha recitato nella parte di uno degli scagnozzi di Testa d'uovo (Vincent Price); X-Files; Terremoto; Airport '75; Tutti gli uomini del presidente; Hill Street Blues; A-Team; La casa nella prateria; Starsky & Hutch; Kung Fu; Kojak; Bonanza e infine I Monkees.



Inoltre, Dynarski ha interpretato Stalin nel videogioco Command & Conquer: Red Alert e durante la sua carriera ha vinto anche un premio del Los Angeles Drama Critics Circle per la sua interpretazione in Among the Vipers, spettacolo teatrale prodotto da Ernest Kearney e andato in scena all'Odyssey Theatre Ensemble.