Star Trek: Alex Kurtzman promette un franchise più attrattivo per i piccoli

Il produttore, regista di Star Trek, Alex Kurtzman, ha confermato la creazione di nuovi prodotti legati al franchise relativi al piccolo schermo. Kurtzman ne ha parlato nel corso di un'intervista a The Hollywood Reporter, promettendo un'altra serie animata, una comedy di mezz'ora di Mike McMahan, oltre a due serie di corti animati.

"Il nostro obiettivo è non solo espandere la definizione di Star Trek e ciò che è qualificato come tradizionale Star Trek, ma anche raccontare storie che siano entrambe autonome in un brevissimo periodo di tempo e che si collegano anche al quadro più ampio di quello che stai facendo. Non solo in Discovery ma nel franchise generale di Star Trek" ha spiegato Alex Kurtzman "E devi raccontare queste storie molto intime ed emozionanti che sono storie secondarie ai personaggi. Quindi hai il beneficio dell'esperienza in sé e per sé, ma poi quando guardi Discovery vedrai che questi sono elementi che hanno dato tutti vita alla seconda stagione".

Alex Kurtzman ha parlato anche di due serie animate, come minimo:"La cosa eccitante non è solo guardare ogni serie animata con un tono diverso, ma quale tecnologia possiamo applicare a queste due serie in modo che siano completamente diverse".

Kurtzman ha spiegato la sua intenzione di creare contenuti che possano piacere ai bambini:"Trovo importante, per me, scovare un modo per tornare indietro e raggiungere i bambini più piccoli. Se torno indietro alla mia infanzia e a Luke Skywalker, il ragazzo di campagna che guarda ai due soli gemelli di Tatooine e immagina il suo futuro: beh, Trek non mi ha mai dato questo. Star Trek era sempre stato pieno di personaggi che avevano già deciso chi fossero. Non è mai stato d'ispirazione come Star Wars. Vorrei tornare indietro e raggiungere i più giovani, in un modo che Star Trek non ha mai avuto".

Negli Stati Uniti Star Trek: Discovery tornerà su CBS All Access per la seconda stagione dal 17 gennaio.