Star Trek, Alex Kurtzman vuole che film e serie tv del franchise si uniscano

L'universo di Star Trek è in continua espansione, tre serie sono state lanciate, altre tre sono in fase di sviluppo e tre film sono in uscita, ma ciascuna produzione sembra essere sostanzialmente separata dalle altre.

Alex Kurtzman vorrebbe invece che tutto potesse essere unificato, facendo in modo che l'intero franchise si trovi a collaborare verso un obiettivo comune. Data la fusione tra Viacom e CBS del 2019, questa speranza potrebbe presto diventare realtà.

"In questo momento non so nulla di preciso. Non so le cose dove stiano andando. Ho fatto due di quei film, li ho amati così tanto, e mi piacerebbe davvero vedere una certa continuità e una certa unione tra i lungometraggi e le varie serie tv, perché penso che tutto questo potrebbe solo giovare all'intero mondo di Star Trek".

Kurtzman è stato co-produttore e produttore esecutivo di Star Trek e Star Trek Into Darkness, i primi due film ambientati nella linea temporale Kelvin ma, ha anche prodotto serie tv ambientate nella timeline originale tra cui Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard e Star Trek: Lower Decks. Cosa ne pensate di una possibile unificazione di un universo tanto esteso? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto vi ricordiamo che dopo la messa in onda del primo episodio di Star Trek: Discovery 3, la serie è stata già rinnovata per una quarta stagione le cui riprese partiranno il prossimo 2 novembre.