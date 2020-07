Star Trek: la prima serie animata debutterà al Comic-Con, Picard e Discovery eclissate?

Quest'anno il Comic-Con di San Diego si terrà in versione inedita, ma soprattutto 2.0: attori, show e ospiti interverranno infatti tramite video-chat e ad un'evento così futuristico non poteva certo mancare la Flotta stellare, la quale ha confermato che, per la gioia dei fan, invierà una nutrita delegazione all'evento virtuale.

Grandi ospiti della dimensione spaziale saranno Star Trek: Picard e Discovery e la stravagante, prima serie animata del franchise intitolata Star Trek: Lower Decks. Della produzione si già parlato nel 2018, senza che però si sapesse più nulla al riguardo. Adesso cast, produttori e registi tornano alla carica con una diretta che sarà sicuramente piena di sorprese.

Una delle note appena diffuse recita "Mike McMahan (Rick and Morty, Solar Opposites), ideatore, showrunner e produttore esecutivo della serie animata Star Trek: Lower Decks darà un primo assaggio dell'episodio pilota, che sarà trasmesso su CBS All Access giovedì 6 agosto. McMahan modererà anche una discussione con l'equipaggio della della USS Cerritos, tra cui Ensign Beckett Mariner (doppiato da Tawny Newsom); Ensign Brad Boimler (Jack Quaid); Ensign Tendi (Noël Wells) e Ensign Rutherford (Eugene Cordero). A loro si aggiungerà l'equipaggio del ponte di comando tra cui il capitano Carol Freeman (doppiato da Dawnn Lewis); il comandante Jack Ransom (Jerry O'Connell); il tenente Shaxs (Fred Tatasciore) e il dottore T'Ana (Gillian Vigman)



Ai tre appuntamenti previsti per il 23 luglio parteciperanno anche Patrick Stewart (Jean -Luc Picard); Isa Briones (Dahj / Soji); Brent Spiner (Data); Jonathan Frakes (William Riker); Jeri Ryan (Sette di Nove) e Marina Sirtis (Deanna Troi), quali chiacchiereranno con il pubblico della prima stagione di Star Trek Picard e, incrociando le dita, preziose informazioni sul futuro della serie.

A chiudere la lista di ospiti stellari anche molti membri del cast dell'innovativa Discovery, che dopo la brillante seconda stagione lavora senza sosta ai prossimi episodi. Per non perdere neanche un secondo di questi eccezionali interventi vi basterà seguirli in diretta sul canale YouTube del Comic-Con Home.